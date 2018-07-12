БПП готов отозвать одну из своих кандидатур в ЦИК

"Мы обращаемся к нашим коллегам по коалиции также отозвать одну из своих кандидатур".

Блок Петра Порошенко готов отозвать одну из своих кандидатур в Центральную избирательную комиссию ради компромисса, и считает, что так же должен поступить "Народный фронт".

"Мы слышали предостережения относительно количества кандидатов на должности членов ЦИК в представлении. Фракция БПП готова отозвать одну из своих кандидатур для того, чтобы решить этот вопрос", - заявил журналистам в четверг глава фракции БПП Артур Герасимов.

"Также мы слышали предостережения от наших коллег из НФ о том, что надо выполнять резолюцию ПАСЕ относительно представленности одной из фракций ["Оппозиционный блок"], у которой пока нет своего представителя. И мы обращаемся к нашим коллегам по коалиции также отозвать одну из своих кандидатур для того, чтобы решить и этот вопрос", - сказал Герасимов.

Напомним, 5 июля во время рейтингового голосования вопрос об увольнении и назначении членов ЦИКа поддержали только 189 нардепов. Отказ Рады голосовать за смену членов ЦИК связан с опасениями, что большинство нового состава будет подконтрольным президенту Петру Порошенко.

Кандидатуры на должности новых членов Центризбиркома были поданы президентом 5 февраля, однако до апреля кандидаты проходили спецпроверку. В нынешнем составе ЦИК осталось только два члена из 15, чей срок полномочий не истек.

Порошенко внес на 13 вакантных мест 14 кандидатов. При этом фракция "Оппозиционного блока" не представлена ни одним кандидатом.