Минздрав опровергает слухи о закрытии отделений "Охматдета"

В отделение трансплантации костного мозга вводят иммунологов, врачей не сокращают.

Министерство здравоохранения Украины начало серию публикаций под общей темой "антифейк", сообщает пресс-служба ведомства.

"Антифейк - это оперативная информация, призванная обезопасить СМИ и общественность от распространения недостоверной или искаженной информации, распространяемой в информационном пространстве", - сказано в сообщении.

Первым фейком, который опровергает министерство, стала реорганизация национальной детской клиники "Охматдет".

Реорганизация Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга предусматривает расформирование административной части, которая была необоснованной надстройкой над четырьмя отделениями (поддерживающей, интенсивной химиотерапии, трансплантации костного мозга, химиотерапии онкогематологических заболеваний) и не имела никакой лечебной функции."Ни одно из отделений не закрывается, а функциональные возможности отделения трансплантации костного мозга даже расширяются: в штатный состав ввели должности иммунологов, что очень важно для лечения детей с первичным иммунодефицитом. В новой структуре это отделение будет называться Отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии", - сказано в сообщении министерства.

В Минздрав также утверждают, что не меняют количество врачей, хотя благодаря оптимизации структуры Центра, количество пациентов, которые могут проходить лечение, возрастет.