Минздрав опровергает слухи о закрытии отделений "Охматдета"
В отделение трансплантации костного мозга вводят иммунологов, врачей не сокращают.
Министерство здравоохранения Украины начало серию публикаций под общей темой "антифейк", сообщает пресс-служба ведомства.
"Антифейк - это оперативная информация, призванная обезопасить СМИ и общественность от распространения недостоверной или искаженной информации, распространяемой в информационном пространстве", - сказано в сообщении.
Первым фейком, который опровергает министерство, стала реорганизация национальной детской клиники "Охматдет".
Реорганизация Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга предусматривает расформирование административной части, которая была необоснованной надстройкой над четырьмя отделениями (поддерживающей, интенсивной химиотерапии, трансплантации костного мозга, химиотерапии онкогематологических заболеваний) и не имела никакой лечебной функции."Ни одно из отделений не закрывается, а функциональные возможности отделения трансплантации костного мозга даже расширяются: в штатный состав ввели должности иммунологов, что очень важно для лечения детей с первичным иммунодефицитом. В новой структуре это отделение будет называться Отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии", - сказано в сообщении министерства.
В Минздрав также утверждают, что не меняют количество врачей, хотя благодаря оптимизации структуры Центра, количество пациентов, которые могут проходить лечение, возрастет.
Напомним, прокуратура Киева направила в суд обвинительные акты относительно работниц детской специализированной больницы "Охматдет", уличенных в организации преступной схемы по присвоению медицинских препаратов.
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Политика
12.07.2018 10:39