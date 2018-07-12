Счетная палата проверит предприятия Укроборонпрома, включая "Маяк"

Проверку пройдут также "Квант" и "Радар".

Счетная палата проверит предприятия Укроборонпрома, среди которых и завод "Маяк", где изготавливают миномет "Молот". Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан на своей странице в Фейсбуке.

"Счетная палата в ближайшее время проверит киевские заводы "Маяк", "Радар" и "Квант", которые входят в государственный концерн "Укроборонпром". Именно на "Маяке" изготавливаются "убийственные молоты," - написал Пацкан.

"Мы не сможем уменьшить их горе, но мы можем и должны проверить это предприятие и проинформировать общество о результатах. Я лично буду держать этот вопрос на контроле. Сегодня, в условиях войны на Востоке, военная техника должна быть как никогда надежной и современной. А наши ребята должны быть максимально защищенными и подготовленными", - написал чиновник.

Аудит, за который ответственна член Счетной палаты Ирина Иванова, будет касаться эффективности использования и распоряжения имуществом государственными предприятиями, входящими в состав Государственного концерна "Укроборонпром", что имеет финансовые последствия для государственного бюджета.

Напомним, в результате взрыва миномета "Молот" на ровенском военном полигоне погибли трое военных, еще 9 человек получили ранения. Вчера на полигоне провели испытания минометов, расследование рассматривает три версии случившейся трагедии.