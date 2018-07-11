Херсонский суд продлил арест Вышинского на два месяца

Директор "РИА Новости Украина" останется под стражей до 13 сентября.

Херсонский городской суд продлил арест директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского до 13 сентября.

Об этом написал заместитель прокурора АР Крым Игорь Поночовный на своей странице в Фейсбуке.

"Подозреваемый будет находиться под стражей до 13 сентября", - сообщил он.

Прокурор отметил, что в среду, 11 июля, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения.