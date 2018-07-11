Херсонский суд продлил арест Вышинского на два месяца
Директор "РИА Новости Украина" останется под стражей до 13 сентября.
Херсонский городской суд продлил арест директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского до 13 сентября.
Об этом написал заместитель прокурора АР Крым Игорь Поночовный на своей странице в Фейсбуке.
"Подозреваемый будет находиться под стражей до 13 сентября", - сообщил он.
Прокурор отметил, что в среду, 11 июля, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения.
Напомним, Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене и арестован 17 мая. По заявлению пресс-службы СБУ, у Вышинского дома был найден роSSийский паспорт и медаль "За возвращение Крыма". Спецслужба сообщила, что весной 2014 Вышинский уехал в Крым, где по заданию руководства МИА "РоSSия сегодня" "принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии и присоединения полуострова к РФ", а "по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций «Л/ДНР»". РоSSия подтвердила предоставление роSSийского гражданства Вышинскому.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.