Херсонский суд продлил арест Вышинского на два месяца

Директор "РИА Новости Украина" останется под стражей до 13 сентября.

Херсонский суд продлил арест Вышинского на два месяца
Кирилл Вышинский
Фото: MaiNews

Херсонский городской суд продлил арест директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского до 13 сентября.

Об этом написал заместитель прокурора АР Крым Игорь Поночовный на своей странице в Фейсбуке.

"Подозреваемый будет находиться под стражей до 13 сентября", - сообщил он.

Прокурор отметил, что в среду, 11 июля, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения.

Напомним, Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене и арестован 17 мая. По заявлению пресс-службы СБУ, у Вышинского дома был найден роSSийский паспорт и медаль "За возвращение Крыма". Спецслужба сообщила, что весной 2014 Вышинский уехал в Крым, где по заданию руководства МИА "РоSSия сегодня" "принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии и присоединения полуострова к РФ", а "по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций «Л/ДНР»". РоSSия подтвердила предоставление роSSийского гражданства Вышинскому.


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