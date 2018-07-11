Суд перенес заседание по продлению ареста Савченко из-за неявки адвокатов

Если адвокаты не придут, суд назначит Савченко бесплатного защитника.

Суд перенес заседание по продлению ареста Савченко из-за неявки адвокатов
Фото: Сергей Нужненко

Из-за неявки адвокатов Шевченковский районный суд Киева перенесзаседание по рассмотрению ходатайства о продлении ареста народного депутата Надежды Савченко на 12 июля. Об этом сообщает УНН.

Во время заседания сторона обвинения, "учитывая неотложность рассмотрения ходатайства", просила суд назначить Савченко бесплатного адвоката, но та отказалась.

"Я не вижу катастрофической неотложности процесса - можно перенести и на 13 число. Я отказываюсь от бесплатного адвоката, потому что у меня есть адвокаты, которые защищают мои права ", - сказала Савченко.

Заслушав мнения сторон процесса, следственный судья перенес рассмотрение ходатайства на 10:00 12 июля. В случае неявки защитников "будет решаться вопрос о предоставлении бесплатной правовой помощи".

Напомним, сегодняшнее заседание должно было состояться в 14:00, но адвокаты Савченко попросили суд отложить заседание до 17:00 из-за занятости, впрочем и на 17:00 они не появились.

На вчерашнем заседании Савченко заявила отвод судье Хардиной, которая должна была рассмотреть заявленный прокурорами отвод судье Елене Мелешак, из-за якобы нарушения права на защиту - судья начала рассматривать ходатайство прокуроров при отсутствием в зале заседания адвокатов.

Судья Виталий Циктич отказал Савченко в удовлетворении ее ходатайства.

В то же время, что судья Шевченковского районного суда Киева Оксана Хардина удовлетворила заявление прокуратуры об отводе следователя судьи Елены Мелешак, которая сегодня должна рассматривать ходатайство стороны обвинения в продлении ареста народного депутата Надежды Савченко.

Срок пребывания Савченко под стражей истекает 13 июля.

Количество адвокатов у нардепа колеблется: изначально защищать Савченко вызвались Олег Соловей и Дмитрий Бугай, но вскоре расторгли соглашение из-за разногласий во взглядах на защиту с Верой Савченко. Позже нардеп договорилась об адвокатских услугах с Александром Шадриным, известным по делам Нели Штепы и Игната Кромского.


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