Порошенко приветствовал решение саммита НАТО по Украине
"Мы очень ценим несокрушимое единство и солидарность Альянса с Украиной".
Президент Петр Порошенко приветствовал решение участников саммита НАТО в Брюсселе по укреплению партнерства с Украиной и украинских перспектив евроатлантической интеграции.
"Это результат многолетней работы нашей команды и четкое признание прогресса Украины на пути реформ и приближения к стандартам Альянса ... Высоко ценю подтверждение преданности Альянса поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - написал Петр Порошенко в Facebook.
Глава Украинского государства приветствовал готовность союзников продолжить скоординированное давление на роSSийского агрессора, включая санкции.
"Мы очень ценим несокрушимое единство и солидарность Альянса с Украиной", - отметил он.
Ранее сегодня участники саммита НАТО в Брюсселе приняли декларацию, в которой официально подтверждается стремление Украины к членству в Североатлантическом альянсе. Члены Альянса призвали РоSSию вывести войска из Донбасса.
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