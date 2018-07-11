НАТО подтвердило право Украины стать членом Альянса

Члены Альянса призвали РоSSию вывести войска из Донбасса.

НАТО подтвердило право Украины стать членом Альянса
Фото: euromaidanpress.com

Участники саммита НАТО в Брюсселе приняли декларацию, в которой официально подтверждается стремление Украины к членству в Североатлантическом альянсе.

Об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте НАТО.

"Независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо приверженная демократии и верховенству закона, является ключом к евроатлантической безопасности. Мы тверды в нашей поддержке права Украины решать свой собственный курс в будущем и внешнеполитический курс без вмешательств извне. В свете переформулированных в Украине стремлений к членству в НАТО мы поддерживаем наши решения, принятые на саммите в Бухаресте и последующих саммитах", - говорится в декларации.

Страны-участники НАТО осознают заинтересованность в расширении возможностей в рамках инициативы совместимости партнерства.

"Мы будем продолжать работать с Украиной, многолетним партнером Альянса, опираясь на принципы и ценности, закрепленные в Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной", - говорится в декларации.

В НАТО заявили, что довольны реформами, которые проводятся в Украине, и готовы продолжить оказывать свою поддержку.

По результатам саммита НАТО члены Альянса поддержали Украину и призвали РоSSию вывести войска из Донбасса.

"Мы призываем РоSSию прекратить политическую, финансовую и военную поддержку вооруженных группировок и прекратить военное вмешательство в Донецкой и Луганской областях, а также вывести военные подразделении, оборудование и наемников с территории Украины", - говорится в тексте документа.

Лидеры НАТО также в который раз выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также Грузии и Молдовы в пределах их международно признанных границ и призвали РФ вывести свои вооруженные силы с территорий этих трех стран.

Саммит Альянса строго осудил незаконную аннексию Крыма, которая никогда не будет признана.

Также в Альянсе упомянули об украинском законе об образовании, который вызвал конфликт с Венгрией. В НАТО призвали Украину в полной мере выполнять рекомендации и выводы Венецианской комиссии, которая детально изучала текст закона.

В целом в декларации 79 пунктов.


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