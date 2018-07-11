Дуда: Украина и Грузия станут членами НАТО
Президент Польши Анджей Дуда верит, что в будущем Украина и Грузия присоединятся к Североатлантическому альянсу.
Об этом он заявил перед началом саммита НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент «
«Радуюсь, что завтра будет встреча с нашими друзьями из Украины и Грузии», — подчеркнул он.
По его словам, на встрече будут обсуждаться вопросы трансатлантических связей с обеими странами.
«Верю, что рано или поздно они станут членами нашего евроатлантического сообщества», — подчеркнул президент Польши.
Как известно, Грузия, как и Украина, получила статус аспиранта в НАТО, что дает возможность быть приглашенными (пока только возможность) к участию в разработке плана действий относительно членства (ПДЧ) в Альянсе. Однако и участие в ПДЧ не гарантирует им членства в организации.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
11.07.2018 18:45
11.07.2018 18:46