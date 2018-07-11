Дуда: Украина и Грузия станут членами НАТО

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Президент Польши Анджей Дуда верит, что в будущем Украина и Грузия присоединятся к Североатлантическому альянсу.

Об этом он заявил перед началом саммита НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент «Европейской правды«.

«Радуюсь, что завтра будет встреча с нашими друзьями из Украины и Грузии», — подчеркнул он.

По его словам, на встрече будут обсуждаться вопросы трансатлантических связей с обеими странами.

«Верю, что рано или поздно они станут членами нашего евроатлантического сообщества», — подчеркнул президент Польши.

Как известно, Грузия, как и Украина, получила статус аспиранта в НАТО, что дает возможность быть приглашенными (пока только возможность) к участию в разработке плана действий относительно членства (ПДЧ) в Альянсе. Однако и участие в ПДЧ не гарантирует им членства в организации.


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