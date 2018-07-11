ГПУ реорганизовала департаменты Горбатюка и Кононенко-Грановского в управления

Луценко изменил структуру Генпрокуратуры.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 11 июля подписал приказ об организационных изменениях в структуре и штатном расписании Генпрокуратуры.

Этим приказом, сообщается на сайте ГПУ, ликвидируются четыре подразделения: Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики (также известный как департамент Кононенко-Грановского); Департамент специальных расследований, возглавляемый Сергеем Горбатюком; Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями; и Управление процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

Одновременно в структуре Генпрокуратуры создано Управление специальных расследований как самостоятельное структурное подразделение с той же штатной численностью, что и одноименное управление в составе бывшего Департамента специальных расследований.

Отдел процессуального руководства в уголовных производствах следователей Управления специальных расследований включен в качестве отдельного подразделения в Департамент процессуального руководства в уголовных производствах, подследственных Государственному бюро расследований.

Кроме того, создаются два новых управления в составе Главного следственного управления: Управление по расследованию особо важных дел в сфере экономики и Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

Напомним, ранее в ГПУ пообещали, что ни один следователь или процессуальный руководитель в "делах Майдана" в результате этой реорганизации не будет уволен. Изменения в структуре ГПУ объяснили необходимостью отделить процессуальных руководителей от следственных согласно требованиям законодательства.