МИД напомнил мировым СМИ, что "Слава Украине!" - это патриотический лозунг.

Трактовка лозунга как ультранационалистического поддерживает пропаганду РоSSии.

МИД напомнил мировым СМИ, что "Слава Украине!" - это патриотический лозунг
Фото: Виталий Головин

Министерство иностранных дел призывает мировые средства массовой информации не трактовать лозунг "Слава Украине" как ультранационалистический.

Об этом сообщила пресс-служба МИДа в Фейсбуке.

"Мы хотели бы напомнить ESPN и USA TODAY о том, что "Слава Украине" - это патриотический лозунг, похожий на те, которые скандировали во многих демократических странах, чтобы выразить любовь и гордость за свою нацию. Нет никакой связи с ультранационализмом", - говорится в сообщении.

МИД подчеркивает, что подобная трактовка лозунга поддерживает пропаганду РоSSии.

Напомним, хорватские футболисты Домагой Вида и Огнен Вукоевич после победы сборной над россиянами на ЧМ-2018 записали видео, на котором Вида говорит "Слава Украине!", а Вукоевич - "Эта победа - за Динамо и Украину".

Видео стало предметом проверки ФИФА, в связи с чем Федерация футбола Хорватии решила отозвать аккредитацию Вукоевича на ЧМ и уволить его с должности ассистента сборной. Также его оштрафовали на 15 тысяч франков. Вида отделался предупреждением.

В понедельник, 9 июля, пользователи Facebook устроили флэшмоб на странице ФИФА и обвалили ее рейтинг 5 до 1,5. Также на странице были оставлены более 100 тысяч негативных оценок с комментариями, которые содержат фразу "Слава Украине".

На заседании Верховной Рады 10 июля депутаты устроили бурную овацию Виде и Вукоевичу.

Как известно, приветствие "Слава Украине" появилось во времена Украинской Народной Республики и с ответом "Героя слава" использовалось в Украинской повстанческой армии. В феврале Кабмин предложил заменить военное приветствие "Здравия желаю" на "Слава Украине".


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