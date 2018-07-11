МИД напомнил мировым СМИ, что "Слава Украине!" - это патриотический лозунг.
Трактовка лозунга как ультранационалистического поддерживает пропаганду РоSSии.
Министерство иностранных дел призывает мировые средства массовой информации не трактовать лозунг "Слава Украине" как ультранационалистический.
Об этом сообщила пресс-служба МИДа в Фейсбуке.
"Мы хотели бы напомнить ESPN и USA TODAY о том, что "Слава Украине" - это патриотический лозунг, похожий на те, которые скандировали во многих демократических странах, чтобы выразить любовь и гордость за свою нацию. Нет никакой связи с ультранационализмом", - говорится в сообщении.
МИД подчеркивает, что подобная трактовка лозунга поддерживает пропаганду РоSSии.
Напомним, хорватские футболисты Домагой Вида и Огнен Вукоевич после победы сборной над россиянами на ЧМ-2018 записали видео, на котором Вида говорит "Слава Украине!", а Вукоевич - "Эта победа - за Динамо и Украину".
Видео стало предметом проверки ФИФА, в связи с чем Федерация футбола Хорватии решила отозвать аккредитацию Вукоевича на ЧМ и уволить его с должности ассистента сборной. Также его оштрафовали на 15 тысяч франков. Вида отделался предупреждением.
В понедельник, 9 июля, пользователи Facebook устроили флэшмоб на странице ФИФА и обвалили ее рейтинг 5 до 1,5. Также на странице были оставлены более 100 тысяч негативных оценок с комментариями, которые содержат фразу "Слава Украине".
На заседании Верховной Рады 10 июля депутаты устроили бурную овацию Виде и Вукоевичу.
Как известно, приветствие "Слава Украине" появилось во времена Украинской Народной Республики и с ответом "Героя слава" использовалось в Украинской повстанческой армии. В феврале Кабмин предложил заменить военное приветствие "Здравия желаю" на "Слава Украине".
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Политика
11.07.2018 13:43