Нацсовет продлил на семь лет цифровые лицензии 24 телеканалам

В их числе - самые популярные каналы.

Нацсовет продлил на семь лет цифровые лицензии 24 телеканалам
Фото: DepositphotosRangizzz

Национальный совет по телевидению и радиовещанию 11 июля продлил еще на семь лет лицензии на цифровое вещание, полученные на конкурсе в 2011 году, 24 общенациональным телеканалам.

Об этом говорится на сайте совета.

В их числе - "Интер", "Украина", 1+1, 2+2, НТН, К1, К2, ICTV, ZOOM, "Энтер-фильм", "Индиго ТВ", СТБ, ТЕТ, "Новый", М1, "5 канал", "Мега", "Пикесель", XSPORT, "НЛО ТВ", ZIK, Эспрессо, "Прямой", "Эскулап ТВ".

Оператор сети для цифрового телевидения - ООО "Зеонбуд".

Напомним, что аналоговое эфирное вещание в Украине должно быть отключено еще несколько лет назад, но полный переход на "цифру" постоянно откладывается.


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