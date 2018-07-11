Бывшему главе Апелляционного суда Крыма предъявили подозрение в госизмене

Судья Чернобук приветствовал оккупантов, а потом еще два года осуществлял правосудие.

Прокуратура АР Крым и Служба безопасности Украины в среду, 11 июля, провели обыски у бывшего главы Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, по итогам которых ему сообщили подозрение в совершении государственной измены (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса).

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Судья Чернобук руководил Апелляционным судом в Крыму до оккупации и содействовал переводу судебной системы Крыма под контроль оккупационной власти.

В марте 2014 года в интервью "Центру журналистских расследований" Чернобук говорил, что будет способствовать переходу крымских судов на судопроизводство по законодательству РоSSии. Существуют записи, на которых Чернобук читает крымским судьям лекцию о нормах Конституции РФ и присутствует на представлении "прокурора" Крыма Натальи Поклонской.

В начале апреля 2014 года Чернобук вернулся в Днепропетровск, заявил о верности Украине, а в июле указом президента Петра Порошенко был назначен на должность судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.

В июле 2015 года прокуратура АРК провела проверку в отношении Валерия Чернобука и открыла уголовное производство.

Чернобук был уволен только в сентябре 2016 года.