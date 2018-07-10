У Дуды резко ответили Туску по конфликту между Польшей и Украиной
Варшава не нуждается в «стимулах» президента Европейского совета Дональда Туска, который на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС предостерег Украину и Польшу от обострения исторического конфликта.
Об этом заявил заместитель главы канцелярии президента Польши Павел Муха, сообщает
«Прошу быть спокойным, польская власть разговаривает с украинской стороной, но основой для понимания должна быть историческая правда. Здесь не нужны внешние стимулы», — сказал он.
Представитель президента Анджея Дуды добавил, что в кулуарах саммита НАТО состоится встреча лидеров Польши и Украины.
«Я считаю, что польская и украинская стороны могут прекрасно поладить. То, что происходит встреча президентов Дуды и Порошенко, то, что продолжается диалог, свидетельствует, со всей симпатией к главе Дональду Туску, что его дополнительные стимулы не нужны», — подчеркнул Муха.
«Президент, находясь в Украине, очень четко сказал о том, что отношения мы должны развивать на основе правды, на основе надежной информации о всех событиях, что произошли. Это польское послание, президент очень четко сказал также об эксгумации жертв преступления», — рассказал Муха.
Дональд Туск призвал оба государства найти взаимопонимание в конфликте.
«Призываю власти обеих стран к новому подходу в двусторонних отношениях и позитивному мышлению. К конфликту между нами могут стремиться только наши соперники или политические дураки», — отметил Туск.
Напомним, 27 июня Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об институте национальной памяти, отменив статью, предусматривающую уголовную ответственность за приписывание польскому народу преступлений нацистов, однако не стал изымать нормы о «преступлениях украинских националистов» и уголовную ответственность за них. Киев заявил, что изменения скандального закона не удовлетворили ожиданий украинской стороны.
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10.07.2018 17:00