В Украину не пустили британского ведущего НТВ

Британский гражданин Джон Уоррен незаконно ездил в Крым.

В Украину не пустили британского ведущего НТВ
Фото: facebook.com/poedempoedim

Государственная пограничная служба не пустила в Украину гражданина Великобритании Джона Уоррена, который ведет на роSSийском телеканале НТВ кулинарную программу "Поедем, поедим". Выяснилось, что в 2015 году он нарушил законодательство Украины, незаконно посетив временно оккупированную территорию Крыма.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в фейсбуке. "Приехал. Не поел", - пошутил он.

Уоррен прилетел в Киев из Лондона.

В аэропорту "Борисполь" ему сообщили о запрете на въезд в Украину сроком на три года.

Джон Уоррен родился в США, вырос в Великобритании и проживает в РоSSии. С 2012 года ведет программу "Поедем, поедим!" на телеканале НТВ.

НТВ находится в Украине под санкциями.


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