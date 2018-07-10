В Украину не пустили британского ведущего НТВ
Британский гражданин Джон Уоррен незаконно ездил в Крым.
Государственная пограничная служба не пустила в Украину гражданина Великобритании Джона Уоррена, который ведет на роSSийском телеканале НТВ кулинарную программу "Поедем, поедим". Выяснилось, что в 2015 году он нарушил законодательство Украины, незаконно посетив временно оккупированную территорию Крыма.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в фейсбуке. "Приехал. Не поел", - пошутил он.
Уоррен прилетел в Киев из Лондона.
В аэропорту "Борисполь" ему сообщили о запрете на въезд в Украину сроком на три года.
Джон Уоррен родился в США, вырос в Великобритании и проживает в РоSSии. С 2012 года ведет программу "Поедем, поедим!" на телеканале НТВ.
НТВ находится в Украине под санкциями.
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