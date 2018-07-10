Холодницкий посоветовал директору НАБУ "сходить к психиатру"

Глава САП ответил Сытнику на обвинения в мести.

Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий не собирается мстить директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику, но советует ему "сходить к психиатру".

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

Холодницкий отметил, что не понимает, в чем может заключаться его месть.

"Каким образом я мщу? У меня работа продолжается. Детективы работают, приносят документы, согласовывают документы, согласовывают временные доступы, обыски, если в этом есть необходимость... Мстить? Ну, у человека просто паранойя - ему все мстят, за ним все следят, его все прослушивают. Человеку надо к психиатру сходить", - сказал глава САП.

Холодницкий также заверил, что готов продолжать работу в тех условиях, которые сложились на сегодняшний день.

"И независимо от того, что будет говорить господин Сытник, или его там спонсоры, олигархи и другие его лица, которые ему сочувствуют, процесс этот будет идти... Я не пришел сюда, чтобы просто так уйти, потому что так кому-то захотелось. Процесс продолжается. Все, что не происходит, делает нас сильнее. Я настроен на бой. Мы будем показывать результат", - добавил он.

В частности, Холодницкий отметил, что хочет довести до конца дела "Роттердам +", "Приватбанка", "Запорожского титано-магниевого комбината" и другие.

"Мне интереснее расследовать, разоблачить многомиллиардную коррупционную схему, чем пять-семь-десять районных судов на взятках за вынесение решений", - сказал Холодницкий.

При этом он отметил, что не раз задумывался об отставке.

"Задумывался. И не раз. Еще до аквариума, до событий с аквариумом... еще в сентябре 2017 года. Есть моральная усталость, желание что-то изменить, в том числе в своей жизни, но не путем, чтобы пойти оплеванным, потому что так кому-то захотелось. Как пришел на эту должность с квартирой в Вишневом, так и вернусь в эту квартиру с должности. Нового имущества не получил. Все мое имущество - это моя зарплата. Разве автомобиль купил новее", - сказал Холодницкий.

Напомним, Холодницкий возглавляет САП с момента ее создания в 2015 году. В конце марта генпрокурор Юрий Луценко попросил КДКП рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности. В апреле КДКП открыла дисциплинарное производство по Холодницкому. Сам глава САП в комментарии LB.ua сказал, что не собирается добровольно уходить в отставку и будет защищаться перед комиссией прокуроров.

Ранее директор НАБУ Сытник заявил, что собранные в результате прослушки Холодницкого доказательства свидетельствуют о "сливе" информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться; о давлении на подчиненных прокуроров; о давлении на суд для принятия незаконных решений; о подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний.

Сытник также считает, что дело Холодницкого может стать "знаковым решением" для всей прокуратуры, и надеется, что глава САП будет уволен.