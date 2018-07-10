Гонтарева снова не указала в декларации расходы на отдых на Мальдивах

Экс-глава НБУ исправила декларацию за 2016 год.

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева исправила свою декларацию о доходах за 2016 год.

Новая декларация обнародована в Едином государственном реестре 10 июля.

Изменения касались, в частности, доходов семьи в виде дивидендов и дополнительного дохода, которые Гонтарева не внесла в предыдущий отчет. Также экс-глава Нацбанка в прошлый раз не указала регистрационные и кадастровые номера части недвижимости, согласно решению Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

В публичной части реестра этой информации нет, поскольку она является конфиденциальной.

Также Гонтарева не указала расходы на семейный отдых на Мальдивах.

Именно этот отдых стал основанием для проверки экс-главы НБУ в прошлом году. По ее результатам НАПК решило, что Гонтарева не нарушила законодательство. Позже Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расходы на отдых Главы Нацбанка на Мальдивских островах в июле 2016 года составили около 250 тыс. гривен.

В июле 2017 года суд обязал Генпрокуратуру расследовать возможное декларирование недостоверных данных Гонтаревой, позже к этому присоединилось НАБУ. В июне 2018 года стал известно, что НАБУ закрыло дело по Гонтаревой.

Напомним, Гонтарева подала в отставку еще 10 апреля 2017 года. 15 марта Рада уволила ее с должности главы НБУ. Все это время Гонтарева находилась в отпуске. С 11 мая по 7 августа включительно Гонтарева находилась в оплачиваемом отпуске, использовав остатки ежегодных отпусков, которые накопились с 2014 года, а с 8 августа до 26 сентября - в отпуске за свой счет и за счет отгулов. Этот период включает 15 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы, а также 20 дней отдыха, накопленных за время пребывания на должности главы НБУ, за работу в выходной день во время командировки.

С 11 мая и.о. главы НБУ был назначен первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий.