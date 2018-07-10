Украинские пограничники отработали прыжки с вертолета в море без парашютов

Подобные учения дают возможность проверить моральное состояние бойцов и их готовность к экстремальным действиям.

В рамках активной фазы многонациональных учений "Си Бриз 2018" украинские пограничники Одесского отряда морской охраны отрабатывали прыжки без парашюта с вертолета в воду.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"По легенде учений противник использует диверсионные силы и средства для дестабилизации ситуации в регионе, поэтому было принято решение применить сводный противодиверсионное подразделение на рейде порта Одесса. На ходу с семиметровой высоты пограничные дайверы без парашютов десантировались с вертолетов в море в заданном районе. После высадки группа достигла определенного объекта под водой и нейтрализовала условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теоретические занятия и обучение были эффективными.

Фото: dpsu.gov.ua

В этом году трое водолазов впервые испытали себя в таком экзамене. Остальные бойцы уже имели опыт подобной высадки.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Начальник отдела специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны Юрий Урянський отметил, что такой опыт полезен тем, что дает возможность отработать непосредственные действия, которые понадобятся в дальнейшей службе. Также, по его словам, это дает возможность проверить моральное состояние бойцов, готовность к экстремальным действиям и действий с повышенным риском для жизни.

Напомним, 9 июля в Одессе начались украинско-американские учения "Си Бриз-2018", в которых примут участие 19 стран.

Учения этой серии проводятся ежегодно, с 1997 года, с целью подготовки и наращивания боевой готовности ВМС ВСУ на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран.

В 2016 году один из этапов "Си Бриз" впервые прошел на Дунае.