Эрдоган назначил своего зятя министром финансов Турции

Министром финансов в новом правительстве Турции стал Берат Албайрак — зять президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Состав нового правительства был объявлен в понедельник вечером, передает Европейская правда.

После досрочных выборов Турция перешла к президентской форме правления и Эрдоган теперь сам назначает состав нового правительства.

Албайрак в предыдущем составе правительства с 2015 года работал министром энергетики и природных ресурсов.

Государственное турецкое агентство Anadolu предоставило краткую информацию о каждом из назначенных министров, но не упоминает о том, что Албайрак является зятем Эрдогана.