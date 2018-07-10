Эрдоган назначил своего зятя министром финансов Турции

Турция

Министром финансов в новом правительстве Турции стал Берат Албайрак — зять президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Состав нового правительства был объявлен в понедельник вечером, передает Европейская правда.

После досрочных выборов Турция перешла к президентской форме правления и Эрдоган теперь сам назначает состав нового правительства.

Албайрак в предыдущем составе правительства с 2015 года работал министром энергетики и природных ресурсов.

Государственное турецкое агентство Anadolu предоставило краткую информацию о каждом из назначенных министров, но не упоминает о том, что Албайрак является зятем Эрдогана.

Напомним, в новый состав кабинета министров вошли 16 человек, свои должности сохранили только глава МИД Мевлют Чавушоглу и министр юстиции Абдулхамит Гюль.


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