Украина имеет право открывать огонь для защиты своей территории, - Волкер

"Это нормально, когда страна содержит своих солдат на своей территории".

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что Украина имеет право открывать огонь на собственной территории.

Так он ответил в интервью Bild на вопрос об отчетах СММ ОБСЕ , согласно которым огонь на Донбассе ведут как представители незаконных вооруженных формирований (НВФ), так и украинская армия.

"Конечно, украинцы тоже стреляют, но вы должны иметь в виду, что все это происходит на территории Украины. Для страны совершенно нормально содержать солдат в своей стране. И это не нормально для одной страны размещать своих солдат в другой стране. Такова ситуация на востоке Украины. С украинской стороны тоже происходят нарушения прекращения огня. Но подавляющее большинство и самые серьезные нарушения происходят на оккупированной Россией территории", - сказал он.

Кроме того, он пояснил, что стоит учитывать и разновидности нарушения прекращения огня.

"Не забывайте, как именно ОБСЕ считает нарушение прекращения огня. Если вы защищаете деревню в своей стране, и вы попадаете под минометный огонь, это одно нарушение. Если вы затем стреляете в направлении, откуда пришел огонь, это также является нарушением. Такова природа фразы "обе стороны". Это достаточно точно, но также искажает характер проблемы", - добавил Волкер.

Говоря о ситуации на подконтрольной РоSSии территории на Донбассе, Волкер отметил, что "ЛНР" и "ДНР" "не являются свободными сообществами.

"То, что люди не протестуют, не означает, что они счастливы. Разочарование есть практически у всех, и не только против местных банд и РоSSии, из поддерживающей, но и против Киева , который их не спасает", - сказал Волкер.

Напомним, в середине мая Волкер посетил Донбасс и заявил, что готов посетить Донецк и Луганск после их освобождения от боевиков.