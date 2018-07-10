Полиция открыла дело из-за смерти в больнице участника АТО
Ранее Владимир Близнюк объявлял голодовку.
Полиция Кривого Рога открыла уголовное производство из-за смерти в больнице участника боевых действий на Донбассе Владимира Близнюка, который объявлял голодовку.
Об этом сообщили в Криворожском отделении полиции, передает Радио Свобода.
По информации полиции, производство открыли по части 1 статьи 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины с пометкой "внезапная смерть".
В полиции рассказали, что сейчас тело умершего, который состоял на учете в лечебном учреждении, направленное на судебно-медицинскую экспертизу.
Участник боевых действий на Донбассе Владимир Близнюк скончался в ночь с 7 на 8 июля в Кривом Роге. 27 июня он объявил голодовку "из-за халатности врачей", когда попал на лечение в 16-ю городскую больницу.
По заявлениям бывшего бойца, в заведении ему отказали в бесплатном оказании медицинских препаратов, выдав лишь список лекарств, которые необходимо было приобрести за свой счет. 29 июля на своей странице в Фейцсбук он сообщил, что прекращает голодовку, потому что лекарства ему уже предоставлены "каким-то фондом".
Владимир Близнюк служил в зоне боевых действий на Донбассе в составе 17-й танковой бригады. После демобилизации и возвращения в Кривой Рог занимался правозащитной деятельностью.
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Политика
10.07.2018 16:58