Полиция открыла дело из-за смерти в больнице участника АТО

Ранее Владимир Близнюк объявлял голодовку.

Полиция открыла дело из-за смерти в больнице участника АТО

Полиция Кривого Рога открыла уголовное производство из-за смерти в больнице участника боевых действий на Донбассе Владимира Близнюка, который объявлял голодовку.

Об этом сообщили в Криворожском отделении полиции, передает Радио Свобода.

По информации полиции, производство открыли по части 1 статьи 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины с пометкой "внезапная смерть".

В полиции рассказали, что сейчас тело умершего, который состоял на учете в лечебном учреждении, направленное на судебно-медицинскую экспертизу.

Участник боевых действий на Донбассе Владимир Близнюк скончался в ночь с 7 на 8 июля в Кривом Роге. 27 июня он объявил голодовку "из-за халатности врачей", когда попал на лечение в 16-ю городскую больницу.

По заявлениям бывшего бойца, в заведении ему отказали в бесплатном оказании медицинских препаратов, выдав лишь список лекарств, которые необходимо было приобрести за свой счет. 29 июля на своей странице в Фейцсбук он сообщил, что прекращает голодовку, потому что лекарства ему уже предоставлены "каким-то фондом".

Владимир Близнюк служил в зоне боевых действий на Донбассе в составе 17-й танковой бригады. После демобилизации и возвращения в Кривой Рог занимался правозащитной деятельностью.


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