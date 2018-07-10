На блокпосту близ Мариуполя пособника боевиков сняли с рейсового автобуса

Житель Горловки уличен во связях с "ДНР".

На блокпосту близ Мариуполя пособника боевиков сняли с рейсового автобуса
Фото: ngu.gov.ua

На блокпосту вблизи города Мариуполя военнослужащие Национальной гвардии Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции из состава Объединенных сил задержали мужчину, причастного к незаконным вооруженным формированиям "ДНР".

Об этом информирует пресс-служба Нацгвардии.

"При осмотре междугородной рейсового автобуса Бахмут - Мелитополь один из пассажиров вел себя нервно и подозрительно. Проверив документы лица по базе данных Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, было установлено, что гражданин, житель города Горловки, имеет связи с так называемой "ДНР"", - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", боевика "ДНР" передали сотрудникам полиции.

Напомним, ранее полиция задержала контрактника, который вступил в ВСУ после службы в "ДНР".


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