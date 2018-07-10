САП задержала топ-менеджера "Трейд Коммодити" после допроса

Владимира Гарькавого подозревают в растрате госсредств при поставках топлива для Минобороны.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали топ-менеджера компании "Трейд Коммодити" Владимира Гарькавого, который сам пришел на допрос в ведомство. Об этом сообщила адвокат задержанного Елена Сторожук на своей странице в Фейсбуке.

О своем возвращении в Украину и намерении прибыть в НАБУ Гарькавый сообщил 6 июля через СМИ , однако при пересечении границы Гарькавый задержан не был.

Как заявила его адвокат, топ-менеджер "Трейд Коммодити" самостоятельно прибыл в НАБУ и вынужден был более двух часов ждать, пока его примут.

"Человек ожидал два часа, пока хоть кто-то нас примет на допрос, дал показания, ответил на все вопросы детектива - и будет задержан, чтобы ....не убежал", - сообщила Сторожук и подчеркнула, что постановление о розыске и доставке в суд Гарькавкого утратило силу 30 апреля 2018 года.

Гарькавый сегодня утром вернулся в Украину, беспрепятственно пересек границу в аэропорту "Борисполь" и направился в НАБУ. Отвечая на вопрос, почему он решил вернуться именно сейчас, Гарькавый отметил: "Я это делаю, потому что считаю себя невиновным человеком. Возвращаюсь только сейчас, потому что раньше это было не только бессмысленно, но и опасно для жизни и здоровья. Детективы НАБУ, которые вели это дело, просто навешали на людей ярлык "преступника" и "коррупционера", уничтожили их социальные связи, незаконно лишили собственности, разрушили бизнес".

Компанию "Трейд Коммодити", топ-менеджером которой является Гарькавый, подозревают в растрате 149 миллионов гривен за закупки топлива для Минобороны.

Речь идет о соглашении между Минобороны и "Трейд Коммодити", которая победила на торгах по закупке топлива, дав самую низкую на тот момент цену. Но из-за роста цен на украинском и мировом рынках было принято решение изменить цены, что не противоречит законодательству. Как сообщил адвокат одного из инвесторов компании Виталий Касько, даже после заключения дополнительных соглашений с Минобороны цены на топливо от "Трейд Коммодити" были самыми низкими на рынке государственных закупок.

По его словам, даже НАБУ покупало топливо дороже у коммерческих структур, чем военные. В результате таких действий НАБУ дальнейшие закупки топлива вообще были сорваны и были назначены новые торги, что в свою очередь привело к приобретению топлива по значительно более высоким ценам. Ущерб Минобороны от вмешательства НАБУ в поставку топлива оценивается в 362 миллионов гривен.