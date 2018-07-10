САП задержала топ-менеджера "Трейд Коммодити" после допроса

Владимира Гарькавого подозревают в растрате госсредств при поставках топлива для Минобороны.

САП задержала топ-менеджера "Трейд Коммодити" после допроса
Фото: facebook.com/elena.stor

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали топ-менеджера компании "Трейд Коммодити" Владимира Гарькавого, который сам пришел на допрос в ведомство. Об этом сообщила адвокат задержанного Елена Сторожук на своей странице в Фейсбуке.

О своем возвращении в Украину и намерении прибыть в НАБУ Гарькавый сообщил 6 июля через СМИ, однако при пересечении границы Гарькавый задержан не был.

Как заявила его адвокат, топ-менеджер "Трейд Коммодити" самостоятельно прибыл в НАБУ и вынужден был более двух часов ждать, пока его примут.

"Человек ожидал два часа, пока хоть кто-то нас примет на допрос, дал показания, ответил на все вопросы детектива - и будет задержан, чтобы ....не убежал", - сообщила Сторожук и подчеркнула, что постановление о розыске и доставке в суд Гарькавкого утратило силу 30 апреля 2018 года.

Гарькавый сегодня утром вернулся в Украину, беспрепятственно пересек границу в аэропорту "Борисполь" и направился в НАБУ. Отвечая на вопрос, почему он решил вернуться именно сейчас, Гарькавый отметил: "Я это делаю, потому что считаю себя невиновным человеком. Возвращаюсь только сейчас, потому что раньше это было не только бессмысленно, но и опасно для жизни и здоровья. Детективы НАБУ, которые вели это дело, просто навешали на людей ярлык "преступника" и "коррупционера", уничтожили их социальные связи, незаконно лишили собственности, разрушили бизнес".

Компанию "Трейд Коммодити", топ-менеджером которой является Гарькавый, подозревают в растрате 149 миллионов гривен за закупки топлива для Минобороны.

Речь идет о соглашении между Минобороны и "Трейд Коммодити", которая победила на торгах по закупке топлива, дав самую низкую на тот момент цену. Но из-за роста цен на украинском и мировом рынках было принято решение изменить цены, что не противоречит законодательству. Как сообщил адвокат одного из инвесторов компании Виталий Касько, даже после заключения дополнительных соглашений с Минобороны цены на топливо от "Трейд Коммодити" были самыми низкими на рынке государственных закупок.

По его словам, даже НАБУ покупало топливо дороже у коммерческих структур, чем военные. В результате таких действий НАБУ дальнейшие закупки топлива вообще были сорваны и были назначены новые торги, что в свою очередь привело к приобретению топлива по значительно более высоким ценам. Ущерб Минобороны от вмешательства НАБУ в поставку топлива оценивается в 362 миллионов гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Трамп: Я люблю РоSSию, Путин хорошийТрамп: Я люблю РоSSию, Путин хороший
Обнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащихОбнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащих
РоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском мореРоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском море
Януковича заметили на матче Испания - РоSSияЯнуковича заметили на матче Испания - РоSSия
В Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площадиВ Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площади
Блок рекламы


Похожие новости
В Виннице после обысков задержали начальника облуправления Фискальной службы, - СМИВ Виннице после обысков задержали начальника облуправления Фискальной службы, - СМИ
Апелляционная комиссия изменила результаты 37% ВНО после апелляцийАпелляционная комиссия изменила результаты 37% ВНО после апелляций
Полиция задержала контрактника, который вступил в ВСУ после службы в "ДНР"Полиция задержала контрактника, который вступил в ВСУ после службы в "ДНР"
Законы будут вступать в силу после публикации в интернетеЗаконы будут вступать в силу после публикации в интернете
ГПУ задержала при получении взятки руководителя управления Минюста и ее замаГПУ задержала при получении взятки руководителя управления Минюста и ее зама
Верховный суд США оставил в силе последний миграционный указ ТрампаВерховный суд США оставил в силе последний миграционный указ Трампа
Полиция задержала сбежавшего из "ЛНР" после пыток мужчину, который 20 лет скрывался от следствияПолиция задержала сбежавшего из "ЛНР" после пыток мужчину, который 20 лет скрывался от следствия
В Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПАВ Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПА
После разговора с Порошенко фюрер РФ созвал Совбез фюрера РФПосле разговора с Порошенко фюрер РФ созвал Совбез фюрера РФ
Рада вернется к созданию Антикоррупционного суда после закона о нацбезопасностиРада вернется к созданию Антикоррупционного суда после закона о нацбезопасности
Последние новости
Подгружаем последние новости