В Виннице после обысков задержали начальника облуправления Фискальной службы, - СМИ
Официальной информации по данному поводу еще нет
В Виннице после обысков задержали начальника облуправления Государственной фискальной службы Романа Осмоловского.
Об этом пишет местное издание "Депо" со ссылкой на свои источники. Также о задержании Осмоловского сообщил бывший начальник таможни Константин Ликарчук.
Обыски проводили житомирские спецслужбы под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры, но официальной информации по данному поводу еще нет.
Напомним, что в середине июня премьер-министр Владимир Гройсман объявил "войну" коррупционным схемам на таможне. Для этого в рамках эксперимента национальной полиции предоставили полномочия по контролю над таможенниками. Генеральная прокуратура в лице Юрия Луценко выступила против такого шага.
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