В Виннице после обысков задержали начальника облуправления Фискальной службы, - СМИ

Официальной информации по данному поводу еще нет

В Виннице после обысков задержали начальника облуправления Государственной фискальной службы Романа Осмоловского.

Об этом пишет местное издание "Депо" со ссылкой на свои источники. Также о задержании Осмоловского сообщил бывший начальник таможни Константин Ликарчук.

Обыски проводили житомирские спецслужбы под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры, но официальной информации по данному поводу еще нет.

Напомним, что в середине июня премьер-министр Владимир Гройсман объявил "войну" коррупционным схемам на таможне. Для этого в рамках эксперимента национальной полиции предоставили полномочия по контролю над таможенниками. Генеральная прокуратура в лице Юрия Луценко выступила против такого шага.