Матиос попросил Минобороны перенести эксперимент с минометами "Молот"

Следственный эксперимент на Ровенском полигоне проведут не 10, а 11 июля.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос направил письмо министру обороны Степану Полтораку с просьбой перенести следственный эксперимент с минометами "Молот" с 10 на 11 июля.

Об этом Матиос сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, следствие получило решение Ровенского суда о проведении эксперимента только в 17:00 9 июля, в связи с чем просит перенести его.

"Причина проведения экспертизы только в среду 11.07.2918 г. - экспертам необходимо прибыть на полигон, ознакомиться с имеющимися в настоящее время собранными доказательствами и материалами уголовного производства, а также определиться с необходимой методикой подрыва/детонации", - объяснил Матиос.

Он добавил, что Минобороны предоставило для эксперимента два миномета "Молот" с той же заводской партии, что и миномет, который привел к гибели военнослужащих.Ранее глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский пригласил всех желающих на следственный эксперимент по "Молоту". Как оказалось, аккредитоваться туда оказалось невозможным.

Напомним, 6 июля из-за разрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения. Погибшие были бойцами 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде.

Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко доложить итоги расследования инцидента на следующей неделе, а также распорядился приостановить использование данных минометов в зоне АТО.

Трагедия на Ровенском полигоне - это не первый взрыв "Молота", приведший к жертвам. В июле 2016 года в результате взрыва миномета на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области погибли два человека. 30 марта 2017 года в Авдеевке в результате взрыва миномета "Молот" погибло трое бойцов АТО