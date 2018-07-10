Пашинский пригласил журналистов на следственный эксперимент по "Молоту". Аккредитоваться туда оказалось невозможным

"На полигон депутатов. А вас приглашаю на комитет!"

Пашинский пригласил журналистов на следственный эксперимент по "Молоту". Аккредитоваться туда оказалось невозможным
Сергей Пашинский
Фото: Макс Требухов

10 июля на Ровенском военном полигоне будут проводиться следственные действия для расследования гибели военнослужащих из-за разрыва миномета "Молот".

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский, передает "Цензор.НЕТ".

"Завтра на этом полигоне будет проводиться следственный эксперимент с подрывом миномета. И я считаю, что кликуши, которые почему-то себя называют экспертами в этом вопросе, должны обратиться или в секретариат нашего комитета или в Министерство обороны, я знаю его позицию - оно хочет публично и прозрачно провести все эти следственные действия", - сказал Пашинский.

"Меня, честно говоря, шокирует, что главные эксперты у нас по минометам - это выпускницы житомирского педучилища. Меня шокирует, когда уважаемые люди начинают рассказывать уже такую чушь, которая на голову не лезет", - добавил нардеп.

Пашинский также пригласил представителей СМИ и депутатов принять участие в испытаниях, а также в заседании комитета, где планируется выяснить причину взрыва.

"У нас все эксперты в выпуске оружия, специалисты в ракетах, самолетах, вертолетах, миномётах, орудиях, боеприпасах. Уважаемые друзья, давайте будем ответственными за свои слова. Эта ересь, эта ложь, которая в том числе в зале парламента раздается, она приводит к самому страшному - к недоверию", - резюмировал Пашинский.

Обновление. В то же время, LB.ua не удалось аккредитоваться на следственный эксперимент.

Секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник сказал, что аккредитоваться нужно через Министерство обороны.

В пресс-службе Министерства обороны LB.ua с этим вопросом перенаправили в Генеральный штаб. А в пресс-службе Генерального штаба заявили, что аккредитация журналистов на следственный эксперимент не проводится.

Поэтому кореспондент LB.ua поинтересовалась непосредственно у Сергея Пашинского, как аккредитоваться на следственный эксперимент. На что он ответил: "На полигон депутатов. А вас приглашаю на комитет!"

Напомним, в результате разрыва миномета из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения. Погибшие были бойцами 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде.

Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко доложить итоги расследования инцидента на следующей неделе, а также распорядился приостановить использование данных минометов в зоне АТО.

Украинский 120-мм миномет "Молот" создан на основе советского миномета 2Б11. Он оснащен современным прицелом MUM 706M, имеет специальный предохранитель на дульной части от двойного заряжания. Вес в боевом положении - 210 кг. Скорострельность - 12 выстрелов в минуту, дальность поражения вражеских целей - более 7 км.

Поставки "Молотов" в армию начаты в марте 2016 года. За это время было поставлено несколько сотен минометов.

Трагедия на Ровенском полигоне - это не первый взрыв "Молота", приведший к жертвам. В июле 2016 года в результате взрыва миномета на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области погибли два человека. 30 марта 2017 года в Авдеевке в результате взрыва миномета "Молот" погибло трое бойцов АТО


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