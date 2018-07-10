СБУ подтвердила, что проводила обыски в Виннице

Причиной может быть дело, касающееся мороженой рыбы в Одесском порту.

СБУ подтвердила, что проводила обыски в Виннице
архивное фото
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины подтвердила, что 9 июля проводила обыски в Виннице.

"9 июля сотрудники Службы безопасности действительно проводили ряд обысков в городе Винница. На данный момент никто не задерживался и о подозрении никому не сообщалось", - заявила РБК-Украина сотрудник пресс-подразделения Винницкого областного управления СБУ Ирина Алексеева.

При этом информация о задержании начальника руководителя Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслана Осмоловского пока не подтверждается, ее опровергла пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина. В то же время проведение обысков у Осмоловского не опровергается.

По данным издания INSIDER, причиной обысков у Осмоловского может быть дело, связанное с требованием взяток от предпринимателей, занимающихся ореховым бизнесом.

По данным LB.ua, речь не об орехах, а о мороженой рыбе в Одесском порту.

Ранее Осмоловский был первый заместителем у нынешнего и.о. главы ГФС Мирослава Продана, когда тот руководил фискальным ведомством в Винницкой области.

Продан - человек Владимира Гройсмана, который недавно заявил, что, пока он премьер, Продан будет оставаться главой ГФС.


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