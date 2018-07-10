В МВД решили интегрировать ромов в украинское общество до 2020 года

Создана специальная рабочая группа.

В Министерстве внутренних дел создали рабочую группу по вопросу интеграции ромского национального меньшинства в украинское общество до 2020 года.

Об этом сообщается на сайте МВД .

"Никто в украинском обществе не должен чувствовать себя аутсайдером. Надо создать условия, при которых все смогут полноценно интегрироваться в украинское общество, установить доверительные отношения между человеком и государством. Любые формы дискриминации недопустимы в современной демократической правовой Украине", - отметила замминистра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

По ее мнению, для этого необходимо урегулировать "пробелы" в законодательстве и разработать соответствующие алгоритмы взаимодействия для того, чтобы все чувствовали себя безопасно и имели равный доступ к социальным и административным услугам.

"Мы должны перейти от декларативных намерений к практическим действиям", - подчеркнула Ковальчук.

Специалист Совета Европы по вопросам ромов Зола Кондур, в свою очередь, отметила, что офис СЕ в Украине запускает проект в отношении нацменьшинств, в частности - ромов.

"Среди основных пунктов: профилактическая работа с населением в местах стихийных поселений ромов; обеспечение общественного порядка и безопасности в этих местах; профилактика вовлечения в преступную деятельность детей цыганской национального меньшинства; выявления и реагирования на призывы к совершению противоправных действий в отношении ромов и другие", - пояснили в МВД .

Напомним, по данным Нацполиции, в Украине проживает более 100 тысяч ромов, которые живут в более 3 тыс. таборах.

23 июня во Львове во время нападения на табор ромов убили человека и ранили еще четверых. За нападением стоит неонацистская неформальная организация "Трезвая и злая молодежь". В апреле-июне произошло еще минимум три нападения на ромские временные поселения, за которыми стояли праворадикалы из "С14" и "Национальных дружин".

После этого глава Нацполиции поручил взять таборы под защиту. Также, по его словам, во всех областях будут созданы подразделения по расследованию ксенофобских преступлений.