В МВД решили интегрировать ромов в украинское общество до 2020 года

Создана специальная рабочая группа.

В МВД решили интегрировать ромов в украинское общество до 2020 года
Фото: mvs.gov.ua

В Министерстве внутренних дел создали рабочую группу по вопросу интеграции ромского национального меньшинства в украинское общество до 2020 года.

Об этом сообщается на сайте МВД.

"Никто в украинском обществе не должен чувствовать себя аутсайдером. Надо создать условия, при которых все смогут полноценно интегрироваться в украинское общество, установить доверительные отношения между человеком и государством. Любые формы дискриминации недопустимы в современной демократической правовой Украине", - отметила замминистра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

По ее мнению, для этого необходимо урегулировать "пробелы" в законодательстве и разработать соответствующие алгоритмы взаимодействия для того, чтобы все чувствовали себя безопасно и имели равный доступ к социальным и административным услугам.

"Мы должны перейти от декларативных намерений к практическим действиям", - подчеркнула Ковальчук.

Специалист Совета Европы по вопросам ромов Зола Кондур, в свою очередь, отметила, что офис СЕ в Украине запускает проект в отношении нацменьшинств, в частности - ромов.

"Среди основных пунктов: профилактическая работа с населением в местах стихийных поселений ромов; обеспечение общественного порядка и безопасности в этих местах; профилактика вовлечения в преступную деятельность детей цыганской национального меньшинства; выявления и реагирования на призывы к совершению противоправных действий в отношении ромов и другие", - пояснили в МВД.

Напомним, по данным Нацполиции, в Украине проживает более 100 тысяч ромов, которые живут в более 3 тыс. таборах.

23 июня во Львове во время нападения на табор ромов убили человека и ранили еще четверых. За нападением стоит неонацистская неформальная организация "Трезвая и злая молодежь". В апреле-июне произошло еще минимум три нападения на ромские временные поселения, за которыми стояли праворадикалы из "С14" и "Национальных дружин".

После этого глава Нацполиции поручил взять таборы под защиту. Также, по его словам, во всех областях будут созданы подразделения по расследованию ксенофобских преступлений.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обсудил с послами и дипломатами стран G7 расследование нападений на цыганские поселения, а также предложил ограничить въезд в страны ЕС неонацистам.


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