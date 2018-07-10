Принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили сына Луи
9 июля в Великобритании состоялись крестины третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон – трехмесячного принца Луи.
Об этом сообщает
Маленького принца Луи крестили в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. На крестины принца Луи прибыли брат принца Уильяма принц Гарри с супругой Меган Маркл, дедушка младенца принц Чарльз и его жена Камилла Паркер-Боулз. Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп на мероприятии не присутствовали. Обряд крещения провел старший епископ Англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.
Принц Луи был одет в рубашку 178-летней давности. Ее надевали в общей сложности 62 ребенка, включая Елизавету II, принцев Уильяма и Гарри.
Напомним, 36-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин, жена британского принца Уильяма, 23 апреля родила сына, которого назвали Луис Артур Чарльз. Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма стал пятым в очереди на королевский престол Великобритании.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.