Парламентские журналисты собрали 40 подписей против закрытия кулуаров

Регламентный комитет пытается загнать журналистов в пресс-ложу.

Журналисты, аккредитованные для работы в Верховной Раде, сегодня подписали заявление с требованием не ограничивать доступ для СМИ в кулуары парламента. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Обращение на имя главы Рады Андрея Парубия и и.о. главы Аппарата Петра Боднара подписали 40 парламентских корреспондентов. Они призывают руководство рады не подписывать рекомендации регламентного комитета, ограничивающие доступ СМИ непосредственно к депутатам.

"Создание такого "гетто" для журналистов приведет только к одному: журналисты будут иметь доступ не к тем спикерам, которые необходимы для редакционного задания или общественный интерес, а только к тем, кого определят пиар-службы парламентских фракций. Это неизбежно приведет к ограничению доступа журналистов к информации, а следовательно - сворачиванию свободы слова", - говорится в заявлении.

Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко

Напомним, ранее регламентный комитет рекомендовал руководству парламента ввести новые правила работы для прессы в стенах парламента. Ожидается, решение будет рассмотрено на завтрашнем заседании.

Правила аккредитации в украинский парламент достаточно простые и "либеральные", общее количество аккредитованных журналистов достигает 4 тысяч.


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