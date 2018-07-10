Комитет Пашинского отложил заседание по "Молотам"

Депутаты в среду едут на полигон проводить следственный эксперимент.

Комитет Пашинского отложил заседание по "Молотам"
Фото: Анна Стешенко

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне отложил свое заседание, на котором будет обсуждаться проблема минометов "Молот".

Об этом LB.ua сообщил секретарь комитета Иван Винник (фракция Блока Петра Порошенко).

Заседание должно было состояться в среду, но так как на этот день запланирован следственный эксперимент с подрывом миномета, было принято решение отложить его на четверг.

"Заседание комитета по нацбезопасности и обороне перенесли на четверг, 14:30. Заседание перенесли в связи с тем, что следственный эксперимент будет проводиться в среду, а на комитете должны присутствовать те же люди, которые будут проводить следственный эксперимент", - рассказал депутат.

Комитет нацбезопасности и обороны возглавляет депутат Сергей Пашинский из "Народного фронта".Напомним, в результате взрывов миномета "Молот" за последние два года в Украине погибли более 10 человек. Последний смертельный случай произошел на прошлой неделе на Ровенском полигоне.


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