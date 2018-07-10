Боевики запустили 20 БПЛА над позициями украинских военных

Террористы существенно активизировали разведку и на передовой, и в тылу ООС.

Военные зафиксировали 20 полетов беспилотных летательных аппаратов боевиков на Донбассе 7 июля.

Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, боевики существенно активизировали разведку в передовых и тыловых районах в зоне операции Объединенных сил. Минобороны считает, что боевики собирают информацию об обустройстве украинских военных.

Напомним, ранее Постоянный совет ОБСЕ заявил, что РоSSия использует временно объявленный режим прекращения огня на Донбассе для поставок оружия и боеприпасов под видом гуманитарной помощи.

С апреля этого года в Херсонской области пограничники начали использовать для патрулирования админграницы с Крымом. беспилотные авиационные комплексы "Spectator-M" украинского производства.