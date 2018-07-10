Глава Госпогранслужбы опасается наплыва мигрантов из Африки и Ближнего Востока

"Украина может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов".

Глава Госпогранслужбы опасается наплыва мигрантов из Африки и Ближнего Востока
генерал-лейтенант Петр Цигикал
Фото: пресс-служба президента

Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал опасается наплыва незаконных мигрантов в Украину.

В комментарии "Укринформу" он сказал, что страны Евросоюза существенно усиливают борьбу с незаконной миграцией и, соответственно, произойдет переориентирование миграционных потоков.

"Украина в ближайшее время может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в наше государство любым способом", - считает чиновник.

По его словам, уже сейчас наблюдается рост количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда.

"Потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути пытаются попасть в Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении или дальше незаконно переходить границу в ЕС", - отметил он.

Председатель ГПСУ уточнил, что это преимущественно выходцы из Африки и Ближнего Востока.

Напомним, в течение 2017 года украинские пограничники задержали почти 4 тысячи незаконных мигрантов и 3 тысячи человек, нарушивших правила пребывания в стране.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Трамп: Я люблю РоSSию, Путин хорошийТрамп: Я люблю РоSSию, Путин хороший
Обнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащихОбнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащих
РоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском мореРоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском море
Януковича заметили на матче Испания - РоSSияЯнуковича заметили на матче Испания - РоSSия
В Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площадиВ Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площади
Блок рекламы


Похожие новости
Глава "Укроборонпрома" заявил, что альтернативы минометам "Молот" для ВСУ нетГлава "Укроборонпрома" заявил, что альтернативы минометам "Молот" для ВСУ нет
Эксперт рассказал, как глава НАЗК призналась в коррупцииЭксперт рассказал, как глава НАЗК призналась в коррупции
Главарь ДНР обещает стрелять по миротворцам ООНГлаварь ДНР обещает стрелять по миротворцам ООН
Италия предложила создавать центры для мигрантов в АфрикеИталия предложила создавать центры для мигрантов в Африке
Мелания Трамп поехала к детям мигрантов в куртке "Мне все равно"
Порошенко и глава МИД Латвии обсудили размещение миротворцев ООН на ДонбассеПорошенко и глава МИД Латвии обсудили размещение миротворцев ООН на Донбассе
Глава участковой комиссии на референдуме "ДНР" получил пять лет условноГлава участковой комиссии на референдуме "ДНР" получил пять лет условно
Турчинов опасается провокаций в Азовском море со стороны РоSSииТурчинов опасается провокаций в Азовском море со стороны РоSSии
Глава МИД Климкин 18-19 июня посетит ИзраильГлава МИД Климкин 18-19 июня посетит Израиль
Убит главарь пакистанских талибов ФазлуллаУбит главарь пакистанских талибов Фазлулла
Последние новости
Подгружаем последние новости