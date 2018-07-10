Глава Госпогранслужбы опасается наплыва мигрантов из Африки и Ближнего Востока

"Украина может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов".

Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал опасается наплыва незаконных мигрантов в Украину.

В комментарии "Укринформу" он сказал, что страны Евросоюза существенно усиливают борьбу с незаконной миграцией и, соответственно, произойдет переориентирование миграционных потоков.

"Украина в ближайшее время может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в наше государство любым способом", - считает чиновник.

По его словам, уже сейчас наблюдается рост количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда.

"Потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути пытаются попасть в Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении или дальше незаконно переходить границу в ЕС ", - отметил он.

Председатель ГПСУ уточнил, что это преимущественно выходцы из Африки и Ближнего Востока.

Напомним, в течение 2017 года украинские пограничники задержали почти 4 тысячи незаконных мигрантов и 3 тысячи человек, нарушивших правила пребывания в стране.