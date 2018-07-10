Законопроект о блокировке сайтов доработают, – Винник

Законопроект №6688 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере» является несовершенным, он будет доработан.

Об этом заявил один из авторов законопроекта — народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (БПП) во время публичной дискуссии об опасности сворачивания свободы слова в интернете, которая состоялась в Национальном союзе журналистов Украины, сообщает корреспондент Укринформа .

«Мы приглашаем специалистов ОБСЕ , будем приглашать специалистов Европейской консультативной миссии, которая работает в Украине, Посольства США и обязательно специалистов НАТО. Мы будем прорабатывать вместе, так же, как мы прорабатывали закон о национальной безопасности. И как только при условии, что мы получим какие-то одобрительные комментарии, что текст, который мы наработали совместно, соответствует и европейским принципам соблюдения, с одной стороны, прав и свобод человека, свободы слова, с другой стороны, противодействия преступной пропаганде, после того, как соответствующие комментарии этого проекта будут сделаны, мы будем его вносить как доработанный под этим же номером, будем рассматривать», — сообщил Винник.

Он отметил, что доработка будет реализовываться «на уровне комитета, абсолютно открыто».

«Мы осознаем, что проект не является совершенным. Ключевые направления доработки будут однозначно делаться по инициативе разработчиков, даже без соответствующих предложений от кого-либо, потому что мы изучили очень большой объем информации», — заверил соавтор законопроекта.

Он напомнил, что на днях в ОБСЕ раскритиковали законопроект №6688 и призвали Верховную Раду «серьезно пересмотреть» его текст.

«ОБСЕ сделала заявление в прошлую пятницу. Суть его заключается в том, что они понимают мотивы Украины, почему она внедряет такое законодательство, но оно должно быть тщательно проработано. Что мы и планируем сделать», — сказал соавтор документа.

Винник не смог объяснить, почему законопроект включен к рассмотрению Верховной Радой на этой неделе.

«Действительно, этот проект включен в повестку дня. Но я как докладчик по этому проекту скажу то, что сказал вам — сначала мы доработаем текст в комитете, мы его обнародуем, сделаем сбалансированным, чтобы с одной стороны защитить национальные интересы от преступной пропаганды, с другой — придерживаться основополагающих постулатов свободы слова, прав человека и тому подобное», — пообещал он.

Как отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко, по мнению журналистов, общественных организаций, «этот законопроект в том виде, в котором он есть, угрожает свободе слова».

«Мы акцентируем именно на вопросе о возможных угрозах именно для работы и деятельности журналистов», — подчеркнул он.

Законопроект №6688 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере» зарегистрировали 12 июля 2017 года народные депутаты, члены Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (БПП), Дмитрий Тымчук («Народный фронт») и Татьяна Черновол («Народный фронт»).