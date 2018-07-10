Рада включила вопрос ЦИК в повестку дня на четверг
"Мы добились: вопрос обновления Центральной избирательной комиссии возвращен".
Верховная Рада включила вопрос назначения нового состава Центризбиркома в повестку дня на четверг.
Об этом журналистам в кулуарах сообщил лидер фракции БПП Артур Герасимов.
"Вопрос ЦИК - ключевой на этой неделе. Мы добились: вопрос обновления Центральной избирательной комиссии возвращен в повестку дня на четверг. Продолжаются консультации, мы работаем", - заявил он.
Напомним, 5 июля во время рейтингового голосования вопрос об увольнении и назначении членов ЦИКа поддержали только 189 нардепов. После этого Блок Петра Порошенко отказался участвовать в голосованиях.
Отказ Рады голосовать за смену членов ЦИК связан с опасениями, что большинство нового состава будет подконтрольным президенту Петру Порошенко.
Кандидатуры на должности новых членов Центризбиркома были поданы президентом 5 февраля, однако до апреля кандидаты проходили спецпроверку. В нынешнем составе ЦИК осталось только два члена из 15, чей срок полномочий не истек.
Порошенко внес на 13 вакантных мест 14 кандидатов. При этом фракция "Оппозиционного блока" не представлена в этом представлении.
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Политика
10.07.2018 15:16