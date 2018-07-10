Сирийский оппозиционный канал заявил об убийстве семерых роSSийских военных

роSSийская армия

Сирийские повстанцы убили 8 июля семерых роSSийских военных на юге Сирии в провинции Дераа в районе н.п. Ум аль-Мийазин.

Об этом сообщает лояльный сирийской оппозиции медиаканал Nors For Studies.

“Жители села Ум Аль-Мийазин открыли огонь по семерым роSSийским солдатам и убили всех, что вызвало ряд авиаударов по селу», — идет речь в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошелв воскресенье, 8 июля.

Позже в другом сообщении медиаканал со ссылкой уже на свои источники сообщил, что информация о ликвидации роSSийских военных возле села является достоверной. Отмечалось, что операция была проведена молодежью села Ум Аль-Мийазин против блок-поста роSSийских оккупационных войск и сил Асада в районе моста в 11:00, до вхождения роSSийских оккупантов и сил Асада в село.

Раньше сирийские медиа-ресурсы сообщали, что в южную провинцию Дераа, где сейчас проходит наступление войск режима Асада и союзников, прибыли подразделения роSSийской военной полиции с бронетехникой, опубликовав соответствующие фото.


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