Новым главой МИД Великобритании назначен бывший министр здравоохранения
Джереми Хант сменит на посту Бориса Джонсона, который подал в отставку.
Новым главой Министерства иностранных дел Великобритании назначен бывший министр здравоохранения Джереми Хант, сообщает ВВС.
Решение премьер-министра Терезы Мэй о назначении Ханта главой МИД уже утвердила королева Великобритании Елизавета II.
The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon— UK Prime Minister (@10DowningStreet)
@Jeremy_Huntas Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. 9 июля 2018 г.
Хант сменит на посту Бориса Джонсона, который в понедельник, 9 июля, ушел в отставку в связи с тем, что, по его словам, в правительстве не разделяют его позицию по Brexit.
Джонсон уволился вслед за министром по вопросам Брэксита Дэвидом Дэвисом из-за несогласия с решениями премьера Терезы Мэй и растущего политического кризиса.
Хант является членом британского правительства с 2010 года. Ранее он был министром культуры, СМИ и спорта, а с 2012 года - министром здравоохранения и социальной защиты.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
10.07.2018 15:14