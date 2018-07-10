Новым главой МИД Великобритании назначен бывший министр здравоохранения

Джереми Хант сменит на посту Бориса Джонсона, который подал в отставку.

Новым главой Министерства иностранных дел Великобритании назначен бывший министр здравоохранения Джереми Хант, сообщает ВВС.

Решение премьер-министра Терезы Мэй о назначении Ханта главой МИД уже утвердила королева Великобритании Елизавета II.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon @Jeremy_Hunt as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 9 июля 2018 г.

Хант сменит на посту Бориса Джонсона, который в понедельник, 9 июля, ушел в отставку в связи с тем, что, по его словам, в правительстве не разделяют его позицию по Brexit.

Джонсон уволился вслед за министром по вопросам Брэксита Дэвидом Дэвисом из-за несогласия с решениями премьера Терезы Мэй и растущего политического кризиса.