Красный Крест провел учения по эвакуации из ТРЦ в случае теракта

Симуляция прошла на учебном полигоне ГосЧС под Киевом.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Общество Красного Креста Украины в субботу, 7 июля, провел симуляцию "Теракт в торгово-развлекательном комплексе", в рамках которой волонтеры отрабатывали эвакуацию большого количества пострадавших из-под завалов и оказание им первой помощи.

Как сообщает корреспондент LB.ua, учения проходили в Киевской области на территории учебного полигона государственного предприятия "Мобильный спасательный центр" ГосЧС Украины. Для реалистичности волонтеры использовали грим, дым-машину, профессиональное спасательное оборудование и т.п.

Основной целью мероприятия, проводившегося под Киевом , - повышение потенциала отрядов Красного Креста во время реагирования на чрезвычайные ситуации. Общее количество участников - около 100 человек.

Общество Красного Креста - ежегодно проводит встречу отрядов быстрого реагирования, на которых отрабатываются навыки и умения волонтеров со всей Украины.

Отряды быстрого реагирования действуют в обществе с 2013 года. Цель их деятельности - оказывать помощь населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера, а также проводить профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.