РоSSия пытается дестабилизировать НАТО - США

НАТО

РоSSия пытается дестабилизировать НАТО путем привлечения на свою сторону Турции.

Об этом постоянная представительница США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон заявила в эфире ток-шоу Fox News Sunday, передает DW.

«Я действительно думаю, что РоSSия пытается переманить на свою сторону Турцию. Они (русские. — Ред.) пытаются переманить многих наших союзников», — подчеркнула постпред США. «Они хотят дестабилизировать самый сильный оборонный альянс в мировой истории, коим является НАТО», — добавила она.

По словам Хатчисон, Североатлантический альянс — против приобретения Анкарой роSSийских зенитно-ракетных комплексов С-400. Президент США Дональд Трамп неоднократно поднимал этот вопрос в ходе переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, подчеркнула американский дипломат.

Позднее на заявления постпреда США отреагировали в роSSийской Госдуме. Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин выразил мнение, что поведение американской стороны представляет собой «явное лоббирование» интересов американского военно-промышленного комплекса.

Контракт на продажу Анкаре четырех дивизионов С-400 на сумму в 2,5 млрд долларов был подписан в июле 2017 года. Москва может начать их поставки более чем на полгода раньше намеченного срока — уже в июле 2019 года.


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