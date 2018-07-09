Израильская частная разведка тайно "слушала" НПО во время избирательной кампании в Венгрии

Израильская частная разведывательная компания Black Cube прослушивала неправительственные организации Венгрии во время избирательной кампании с декабря 2017-го по март 2018-го с целью собрать компромат для выгоды премьер-министра страны Виктора Орбана.

Об этом пишет Politico, передает Европейская правда.

Записи, сначала опубликованные в марте, на днях исчезли с веб-сайта контролируемой венгерским правительством газеты Magyar Id?k после того, как Politico сообщило, что их сделала именно Black Cubе.

По словам бывшего сотрудника Black Cube и человека со знанием внутренней работы компании, она принимала участие в кампании по дискредитации НПО накануне апрельских выборов в Венгрии.

Все статьи, касающиеся записей, отсутствовали на сайте Magyar Id?k в течение выходных, в то время как другие части архивов газеты оставались доступными.

Утром 9 июля, после сообщений в независимых венгерских СМИ о том, что записи исчезли, Magyar Id?k сделал предупреждение — в частности красный баннер в верхней части главной страницы — и заявление о том, что он никогда не снимал никаких статей.

Редакторы газеты написали, что их сайт подвергся техническому сбою, в результате чего страница была временно недоступна, а позже некоторые старые статьи также были недоступны.

«Редакторы Magyar Id?k Online отвергают все необоснованные спекуляции», — говорится в заявлении.

Вскоре, после опубликования заявления, записи и соответствующие статьи вновь появились на веб-сайте.

Как известно, парламент Венгрии одобрил пакет законопроектов, которые криминализируют часть помощи нелегальным мигрантам и сужают возможности для деятельности неправительственных организаций.

Партия Орбана одержала убедительную победу на парламентских выборах в апреле, ведя кампанию против миллиардера Джорджа Сороса и либеральных неправительственных организаций, которые он поддерживает. Орбан обвиняет Сороса в поощрении массовой иммиграции, чтобы «взорвать» Европу. За девять дней до всеобщих выборов Орбан заявил, что имеет список из 2000 человек, которым заплатили, чтобы свергнуть его правительство и позволить наплыв мигрантов в страну.

Два ведущих европейских правозащитных органа, Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), раскритиковали новый венгерский закон как «своевольный» и неопределенный и заявили, что он противоречит европейскому законодательству.