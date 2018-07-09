Министр иностранных дел Великобритании Джонсон ушел в отставку

Это вторая отставка в кабинете за день.

Министр иностранных дел Великобритании Джонсон ушел в отставку
Борис Джонсон

Министр иностранных дел Борис Джонсон подал в отставку из-за Брексита, сообщает "Би-Би-Си".

Это вторая отставка в кабинете министров за сегодня. Джонсон уволился вслед за министром по вопросам Брэксита Дэвидом Дэвисом из-за несогласия с решениями премьера Терезы Мэй и растущего политического кризиса.

Об отставке Джонсона стало известно за полчаса до выступления Мэй в парламенте.

В официальном заявлении офиса премьер-министра подтвердили отставку главы МИД и высказали благодарность за работу. Также в заявлении сказано, что замена будет объявлена в ближайшее время.

Напомним, ранее в этом году Джонсон написал статью к годовщине захвата Крыма Россией, где призвал мировое сообщество должно помнить о чудовищных последствиях роSSийской аннексии Крыма и удвоить решимость в деле защиты общих ценностей и уважения международного права.


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