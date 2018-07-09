Министр иностранных дел Великобритании Джонсон ушел в отставку
Это вторая отставка в кабинете за день.
Министр иностранных дел Борис Джонсон подал в отставку из-за Брексита, сообщает "Би-Би-Си".
Это вторая отставка в кабинете министров за сегодня. Джонсон уволился вслед за министром по вопросам Брэксита Дэвидом Дэвисом из-за несогласия с решениями премьера Терезы Мэй и растущего политического кризиса.
Об отставке Джонсона стало известно за полчаса до выступления Мэй в парламенте.
В официальном заявлении офиса премьер-министра подтвердили отставку главы МИД и высказали благодарность за работу. Также в заявлении сказано, что замена будет объявлена в ближайшее время.
Напомним, ранее в этом году Джонсон написал статью к годовщине захвата Крыма Россией, где призвал мировое сообщество должно помнить о чудовищных последствиях роSSийской аннексии Крыма и удвоить решимость в деле защиты общих ценностей и уважения международного права.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
09.07.2018 18:30
09.07.2018 19:54