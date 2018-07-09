СБУ проводит обыски у винницких налоговиков

В фискальной службе отрицают присутствие посторонних людей в офисе.

СБУ проводит обыски у винницких налоговиков
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе Государственной фискальной службе в Винницкой области. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, пишет "Украинская правда".

"Да, действительно проходят обыски. Проводит отдел "К" СБУ (отдел по борьбе с коррупцией, – ред.) под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры", – рассказала Сарган.

Подробности следственных действий в прокуратуре пока не сообщают.

В пресс-службе местной Фискальной службы информацию об обысках опровергли. "Не происходит никакого обыска, никакого постороннего лица или работника другого ведомства в помещении нет. Люди работают, все в штатном режиме", – отметили в ГФС.

Напомним, на прошлой неделе СБУ заблокировала выплату 28,8 млн гривен компенсации налогов предприятию, уличенному в финансировании террористической деятельности "ЛНР". По материалам СБУ Госказначейство и фискальные органы заблокировали выплату бюджетных средств предприятию до момента возврата временно оккупированных территорий под контроль органов государственной власти Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Трамп: Я люблю РоSSию, Путин хорошийТрамп: Я люблю РоSSию, Путин хороший
Обнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащихОбнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащих
Януковича заметили на матче Испания - РоSSияЯнуковича заметили на матче Испания - РоSSия
В Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площадиВ Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площади
ОБСЕ: РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузовОБСЕ: РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузов
Блок рекламы


Похожие новости
Тимошенко: Порошенко придумал способ не проводить выборы президентаТимошенко: Порошенко придумал способ не проводить выборы президента
Медикам запретили проводить вскрытие: Боевики в "ЛНР" убили двоих местных жителейМедикам запретили проводить вскрытие: Боевики в "ЛНР" убили двоих местных жителей
ГПУ завершила заочное расследование в отношении шести бывших налоговиковГПУ завершила заочное расследование в отношении шести бывших налоговиков
НАБУ проводит обыски в Днепре по факту получения взятки судьейНАБУ проводит обыски в Днепре по факту получения взятки судьей
НАБУ провело обыски по делу Геннадия ТрухановаНАБУ провело обыски по делу Геннадия Труханова
УГКЦ начала проводить антикоррупционные тренингиУГКЦ начала проводить антикоррупционные тренинги
Обыски в "РИА Новости Украина" связаны с двойным гражданством ВышинскогоОбыски в "РИА Новости Украина" связаны с двойным гражданством Вышинского
В Кремле пригрозили "мерами взаимности" в ответ на обыски в "РИА Новости Украина"В Кремле пригрозили "мерами взаимности" в ответ на обыски в "РИА Новости Украина"
СБУ провела обыски у руководителей компартии в Киеве и областиСБУ провела обыски у руководителей компартии в Киеве и области
В мэрии Одессы прошли обыски, - СМИВ мэрии Одессы прошли обыски, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости