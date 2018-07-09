СБУ проводит обыски у винницких налоговиков
В фискальной службе отрицают присутствие посторонних людей в офисе.
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе Государственной фискальной службе в Винницкой области. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, пишет "Украинская правда".
"Да, действительно проходят обыски. Проводит отдел "К" СБУ (отдел по борьбе с коррупцией, – ред.) под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры", – рассказала Сарган.
Подробности следственных действий в прокуратуре пока не сообщают.
В пресс-службе местной Фискальной службы информацию об обысках опровергли. "Не происходит никакого обыска, никакого постороннего лица или работника другого ведомства в помещении нет. Люди работают, все в штатном режиме", – отметили в ГФС.
Напомним, на прошлой неделе СБУ заблокировала выплату 28,8 млн гривен компенсации налогов предприятию, уличенному в финансировании террористической деятельности "ЛНР". По материалам СБУ Госказначейство и фискальные органы заблокировали выплату бюджетных средств предприятию до момента возврата временно оккупированных территорий под контроль органов государственной власти Украины.
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Политика
09.07.2018 18:30