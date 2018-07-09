СБУ проводит обыски у винницких налоговиков

В фискальной службе отрицают присутствие посторонних людей в офисе.

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе Государственной фискальной службе в Винницкой области. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, пишет "Украинская правда".

"Да, действительно проходят обыски. Проводит отдел "К" СБУ (отдел по борьбе с коррупцией, – ред.) под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры", – рассказала Сарган.

Подробности следственных действий в прокуратуре пока не сообщают.

В пресс-службе местной Фискальной службы информацию об обысках опровергли. "Не происходит никакого обыска, никакого постороннего лица или работника другого ведомства в помещении нет. Люди работают, все в штатном режиме", – отметили в ГФС.