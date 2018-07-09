РоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском море

Сегодня стало известно, что пограничная служба ФСБ РФ в Азовском море задержала 7 судов, следовавших в порты Бердянска и Мариуполя либо из них.

Как сообщил в Фейсбуке руководитель проекта "Майдан іноземних справ" Андрей Клименко, количество задержанных судов в прошлые сутки стало рекордным, новость передает Час Пик.

"Относительно кризиса в Азовском море (88) - за сутки береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ перехватила в море 7 (семь) торговых судов - все, что шли в/из Мариуполя/Бердянска. Это новый рекорд - 4 июля было 5 (пять).

Мониторинговая группа "Майдана іноземних справ", "Института Черноморских Стратегических Исследований" и www.blackseanews.net сообщает:

8.07.18 с 00:30 до 23:00 катера береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ перехватили 6 (шесть) судов, идущих в/из Бердянска или Мариуполя (район перехвата помечен на Карте 1 желтым маркером).

Еще одно судно было перехвачено около 01:00 в ночь на 09.07.18 в том же районе. Список судов предоставляется.

Те, кто должен и имеет средства защищать экспортные пути в/из украинских портов в Азовском море, как и раньше, уже более 2 месяцев, делают вид, что ничего страшного не происходит", - написал Клименко.

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментарии "Украинской правде" заявил, что ФСБ не задерживала корабли, а лишь проводила их досмотр, и эти действия законны.

"Осмотры судов РФ осуществляет, начиная с апреля месяца. И Госпогранслужба не раз акцентировала на этом внимание", - отметил Слободян, добавив, что действия РФ регламентируются Соглашением о сотрудничестве между Украиной и Россией в Азовском море и в Керченском проливе, которое было подписано еще в 2004 году, и Украина также осуществляет досмотр судов, идущих в/из РФ .

В то же время Слободян подчеркнул, что что сейчас РоSSия использует этот досмотр судов как элемент политического и экономического давления на Украину.

Напомним, что в Одессе открылись украинско-американские учения "Си Бриз-2018".