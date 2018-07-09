Эфиопия и Эритрея подписали мирный договор

Война между ними завершилась еще 18 лет назад.

Эфиопия и Эритрея подписали мирный договор
Абий Ахмед (слева) на переговорах с Исайясом Афеворки
Фото: twitter.com/fitsumaregaa

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеворки в понедельник, 9 июля, подписали в Асмэре, столице Эритреи, совместную декларацию о мире.

Как отмечает "Немецкая волна", Эритрея и Эфиопия собираются выполнить решение по границе и восстановить торговые и дипломатические связи. Государства намерены возместить упущенные возможности и считают ключевым элементом будущих отношений "интересы и стремления" своих народов, подчеркнул глава канцелярии премьера Эфиопии Фитсум Арега.

Страны, которые воевали в 1998-2000 годах, планируют "тесное сотрудничество по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам, а также по вопросам безопасности".

Представители двух стран также подписали соглашения об открытии посольств в столицах и возобновлении авиасообщения. Не имеющая выхода к морю Эфиопия получает право пользоваться портами Эритреи.

Напомним, в 2000 году было подготовлено "алжирское соглашение", которое было призвано завершить двухлетний конфликт между Эфиопией и Эритреей, в ходе которого погибли около 80 тысяч человек. Соглашение относило ряд спорных территорий, в частности город Бадме, к Эритрее. При этом Эфиопия отказывалась вывести из города представителей своей армии. В 2002 году ряд стратегически значимых позиций перешел под контроль Эритреи, однако документ не был принят Аддис-Абебой в полной мере.

Эритрея - одно из самых молодых государств в мире. Оно получило независимость от Эфиопии в 1993 году.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Трамп: Я люблю РоSSию, Путин хорошийТрамп: Я люблю РоSSию, Путин хороший
Обнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащихОбнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащих
Януковича заметили на матче Испания - РоSSияЯнуковича заметили на матче Испания - РоSSия
В Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площадиВ Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площади
ОБСЕ: РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузовОБСЕ: РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузов
Блок рекламы


Похожие новости
Кремль отрицает договоренности фюрера РФ и Трампа о выводе иранских войск из СирииКремль отрицает договоренности фюрера РФ и Трампа о выводе иранских войск из Сирии
В Atlantic Council рассказали, о чем Трамп и Путин могут договорится относительно Крыма и ДонбассаВ Atlantic Council рассказали, о чем Трамп и Путин могут договорится относительно Крыма и Донбасса
Лидеры "большой коалиции" в Германии не смогли договориться по беженцамЛидеры "большой коалиции" в Германии не смогли договориться по беженцам
Денисову снова не пустили к украинским политзаключенным в РФ, вопреки договоренностямДенисову снова не пустили к украинским политзаключенным в РФ, вопреки договоренностям
Нацполиция и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали меморандум о сотрудничествеНацполиция и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали меморандум о сотрудничестве
"Нормандской четверке" удалось договориться по ряду вопросов, - МИД Германии"Нормандской четверке" удалось договориться по ряду вопросов, - МИД Германии
Беларусь и Китай договорились о взаимном безвизеБеларусь и Китай договорились о взаимном безвизе
СБУ обнаружила у Вышинского договор с роSSийским пропагандистским СМИСБУ обнаружила у Вышинского договор с роSSийским пропагандистским СМИ
Киевсовет отказался разорвать договор о строительстве ТРЦ на Почтовой площадиКиевсовет отказался разорвать договор о строительстве ТРЦ на Почтовой площади
Украина и Испания договорились об отмене двойного налогообложенияУкраина и Испания договорились об отмене двойного налогообложения
Последние новости
Подгружаем последние новости