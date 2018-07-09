Эфиопия и Эритрея подписали мирный договор

Война между ними завершилась еще 18 лет назад.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеворки в понедельник, 9 июля, подписали в Асмэре, столице Эритреи, совместную декларацию о мире.

Как отмечает "Немецкая волна", Эритрея и Эфиопия собираются выполнить решение по границе и восстановить торговые и дипломатические связи. Государства намерены возместить упущенные возможности и считают ключевым элементом будущих отношений "интересы и стремления" своих народов, подчеркнул глава канцелярии премьера Эфиопии Фитсум Арега.

Страны, которые воевали в 1998-2000 годах, планируют "тесное сотрудничество по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам, а также по вопросам безопасности".

Представители двух стран также подписали соглашения об открытии посольств в столицах и возобновлении авиасообщения. Не имеющая выхода к морю Эфиопия получает право пользоваться портами Эритреи.

Напомним, в 2000 году было подготовлено "алжирское соглашение", которое было призвано завершить двухлетний конфликт между Эфиопией и Эритреей, в ходе которого погибли около 80 тысяч человек. Соглашение относило ряд спорных территорий, в частности город Бадме, к Эритрее. При этом Эфиопия отказывалась вывести из города представителей своей армии. В 2002 году ряд стратегически значимых позиций перешел под контроль Эритреи, однако документ не был принят Аддис-Абебой в полной мере.

Эритрея - одно из самых молодых государств в мире. Оно получило независимость от Эфиопии в 1993 году.