Директор "Трейд Коммодити" вернулся в Украину и пришел на допрос в НАБУ

Гарькавый находился в розыске по делу о хищении 149 млн гривен при закупке топлива для Минобороны.

Директор "Трейд Коммодити" вернулся в Украину и пришел на допрос в НАБУ
Фото: Сергей Нужненко

Национальное антикоррупционное бюро допрашивает неформального руководителя компании "Трейд Коммодити" Владимира Гарькавого, который находился в розыске и прибыл накануне в Украину.

Об этом сообщил источник в НАБУ.

По его словам, пока Гарькавый задержан не будет.

Суд должен рассмотреть вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее Гарькавый был объявлен в розыск по делу о хищении 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны. Длительное время он скрывался от следствия, но на данный момент он уже не находится в розыске.

Напомним, в начале 2016 года ранее неизвестная группа компаний "Трейд Коммодити" стала активным участником гостендеров. Через какое-то время она обеспечивала более половины поставок нефтепродуктов, закупаемых Минобороны и "Укрзализныцей". 11 октября 2017 года в рамках расследованиях этих тендеров НАБУ задержало замминистра обороны, а также директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов МОУ.

Детективы установили, что весной 2016 года между министерством и победителем конкурсных торгов были подписаны 14 договоров на поставку топлива для техники специального назначения на 1 млрд гривен. Однако, уже летом без каких-либо правовых оснований заказчик и поставщик подписали ряд дополнительных соглашений о повышении цены за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены. На основании этих договоров на счета поставщика перечислили 149,339 млн гривен.

Сторона обвинения считает, что должностные лица Минобороны по предварительному сговору с представителями коммерческого предприятия совершили преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В декабре прошлого года Апелляционный суда Киева арестовал девять автомобилей и шесть квартир руководителей "Трейд Коммодити" Владимира Гарькавого и Владимира Трофименко, подозреваемых в причастности к хищению 149 млн гривен.


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