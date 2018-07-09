Безвизом пользуются до 12 тыс. украинцев в сутки, - Госпогранслужба

В июне этого года зафиксирована 221 тыс. поездок по безвизу.

Безвизом пользуются до 12 тыс. украинцев в сутки, - Госпогранслужба
Фото: depositphotos.com/rossandhelen

По данным Госпогранслужбы, безвизовым режимом с Европейским Союзом пользуются до 12 тысяч граждан Украины в сутки.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

"Анализ трафика украинцев в страны ЕС красноречиво свидетельствует о том, что безвизовый режим открыл для украинцев новые возможности и способствовал увеличению количества поездок в Европейский Союз. Для этого необходимо иметь только биометрический паспорт и, при необходимости, во время пересечения границы для представителей правоохранительных органов стран ЕС, подтвердить цель своего путешествия", - говорится в сообщении.

Так, с начала действия безвиза и до конца июня этого года украинцы более 21 млн раз пересекали границу с ЕС, что на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

"В то же время, начиная с первых дней июня этого года наблюдается стремительный рост количества украинцев, которые предпочитают безвизовые поездки и следуют в страны ЕС исключительно с биометрическими паспортами без каких-либо отметок. Способствует этому туристический сезон и окончание в паспортах старого образца срока действия виз, которые ранее приходилось оформлять", - отмечается в сообщении.

В ГПСУ отметили, что только в июне этого года зафиксирована 221 тыс. поездок украинцев по безвизу, а это в 2,3 раза больше, чем за первые 30 суток безвиза, когда статистика была почти 96 тыс. человек.

"Сейчас количество тех, кто пользуется безвизвым режимом, в среднем составляет от 9 000 до 12 000 человек в сутки", - отмечается в сообщении.

Напомним, Украина получила безвизовый режим со странами ЕС в 2017 году. За первый год действия безвиза за границу по новым правилам съездили 555 тыс. украинцев.

На прошлой неделе Европейский парламент одобрил создание новой Европейской системы авторизации и информации о путешествиях (ETIAS) для поездок в Шенгенскую зону. Новая система предусматривает дополнительные проверки безвизовых путешественников, а также лиц, которые могут представлять опасность, нелегальных мигрантов или лиц с эпидемическим риском.


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