Безвизом пользуются до 12 тыс. украинцев в сутки, - Госпогранслужба
В июне этого года зафиксирована 221 тыс. поездок по безвизу.
По данным Госпогранслужбы, безвизовым режимом с Европейским Союзом пользуются до 12 тысяч граждан Украины в сутки.
Об этом сообщается на сайте ГПСУ.
"Анализ трафика украинцев в страны ЕС красноречиво свидетельствует о том, что безвизовый режим открыл для украинцев новые возможности и способствовал увеличению количества поездок в Европейский Союз. Для этого необходимо иметь только биометрический паспорт и, при необходимости, во время пересечения границы для представителей правоохранительных органов стран ЕС, подтвердить цель своего путешествия", - говорится в сообщении.
Так, с начала действия безвиза и до конца июня этого года украинцы более 21 млн раз пересекали границу с ЕС, что на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период.
"В то же время, начиная с первых дней июня этого года наблюдается стремительный рост количества украинцев, которые предпочитают безвизовые поездки и следуют в страны ЕС исключительно с биометрическими паспортами без каких-либо отметок. Способствует этому туристический сезон и окончание в паспортах старого образца срока действия виз, которые ранее приходилось оформлять", - отмечается в сообщении.
В ГПСУ отметили, что только в июне этого года зафиксирована 221 тыс. поездок украинцев по безвизу, а это в 2,3 раза больше, чем за первые 30 суток безвиза, когда статистика была почти 96 тыс. человек.
"Сейчас количество тех, кто пользуется безвизвым режимом, в среднем составляет от 9 000 до 12 000 человек в сутки", - отмечается в сообщении.
Напомним, Украина получила безвизовый режим со странами ЕС в 2017 году. За первый год действия безвиза за границу по новым правилам съездили 555 тыс. украинцев.
На прошлой неделе Европейский парламент одобрил создание новой Европейской системы авторизации и информации о путешествиях (ETIAS) для поездок в Шенгенскую зону. Новая система предусматривает дополнительные проверки безвизовых путешественников, а также лиц, которые могут представлять опасность, нелегальных мигрантов или лиц с эпидемическим риском.
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