Матиос склоняется к версии двойного заряжания во взрыве "Молота" на Ровенском полигоне

"Минометы работали без предохранителей, что повлекло возможность двойного заряжания".

?Матиос склоняется к версии двойного заряжания во взрыве "Молота" на Ровенском полигоне
Фото: ТСН

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне, приведшего к человеческим жертвам, могло быть двойное заряжание.

"Показания участников учений различаются между собой. Никто не может точно сказать был ли первый выстрел и неисправность миномета, или взрыв произошел из-за двойного заряжания. По мнению следствия, минометы работали без предохранителей, что повлекло возможность двойного заряжания. Взрыв произошел сразу после очередного заряжания. Характер и обстоятельства разрыва миномета также на это указывают. Предварительно, в действиях независимого наблюдателя стрельб есть все признаки служебной халатности: расстояние между минометами - 8 метров вместо предусмотренных требованиями 20, глубина окопов также не соответствовала нормативам", - сообщил прокурор.

При этом он подчеркнул, что это только предварительная оценка случившегося. Окончательные выводы будут сделаны только после экспертизы.

"Подробные выводы даст соответствующая экспертиза, разрешение на которую в суде ожидаем получить (из-за так называемых изменений в УПК Лозового) только сегодня на пятый день. Все вещественные доказательства (остатки и осколки миномета и мины) изъяты", - написал Матиос в фейсбуке.

Напомним, 6 июля в результате очередного взрыва миномета М120-15 "Молот", принятого на вооружение в 2016 году, погибли четверо военных, еще восемь были ранены.


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