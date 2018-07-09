Матиос склоняется к версии двойного заряжания во взрыве "Молота" на Ровенском полигоне
"Минометы работали без предохранителей, что повлекло возможность двойного заряжания".
Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне, приведшего к человеческим жертвам, могло быть двойное заряжание.
"Показания участников учений различаются между собой. Никто не может точно сказать был ли первый выстрел и неисправность миномета, или взрыв произошел из-за двойного заряжания. По мнению следствия, минометы работали без предохранителей, что повлекло возможность двойного заряжания. Взрыв произошел сразу после очередного заряжания. Характер и обстоятельства разрыва миномета также на это указывают. Предварительно, в действиях независимого наблюдателя стрельб есть все признаки служебной халатности: расстояние между минометами - 8 метров вместо предусмотренных требованиями 20, глубина окопов также не соответствовала нормативам", - сообщил прокурор.
При этом он подчеркнул, что это только предварительная оценка случившегося. Окончательные выводы будут сделаны только после экспертизы.
"Подробные выводы даст соответствующая экспертиза, разрешение на которую в суде ожидаем получить (из-за так называемых изменений в УПК Лозового) только сегодня на пятый день. Все вещественные доказательства (остатки и осколки миномета и мины) изъяты", - написал Матиос в фейсбуке.
Напомним, 6 июля в результате очередного взрыва миномета М120-15 "Молот", принятого на вооружение в 2016 году, погибли четверо военных, еще восемь были ранены.
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Политика
09.07.2018 11:46