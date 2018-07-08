Путин не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме
Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что присвоив трем частям армии РФ названия украинских городов Львова, Нежина и Житомира, президент РоSSии Владимир Путин озвучил претензии на украинские земли.
Он считает, что это четкий сигнал того, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме, пишет
В Кремле отказались комментировать слова начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко о присвоении названий ряда украинских городов воинским частям роSSийской армии.
«Я все-таки рекомендовал бы вам обратиться в генштаб РоSSии прокомментировать заявление начальника Генштаба Украины. Это не прерогатива Кремля», – сказал Песков.
Также Муженко сообщил, что подписал приказ Генштаба, который четко регламентирует выполнение командирами всех уровней управления закона Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их символики.
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Политика
08.07.2018 15:50