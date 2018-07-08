В харьковском госпитале от полученных возле Попасной ран умер боец 14-й бригады
Завтра ему должно было исполниться 32 года.
Сегодня, 8 июля, в Харьковском военном госпитале от полученных в зоне ООС ран умер военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Иван Борсук. Об этом сообщает Дубровицкий райвоенкомат.
"Во время обстрела украинских позиций 29 июня в районе населенного пункта Попасная Донецкой области со стороны наемников РФ, которые использовали РПГ и стрелковое оружие, боец получил огнестрельное пулевое ранение головы, в результате которого скончался 8 июля", - говорится в сообщении.
Иван Борсук родился 09.07.1986 года в селе Лютинск Дубровицкого района Ровненской области. Был призван в ряды ВСУ в третью волну мобилизации. Военную службу проходил в период с августа 2014 по январь 2016 года в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.
Принимал участие в боях под Дебальцево. Был награжден орденом "За мужество" III степени и медалью "Защитнику Отечества".
В мае 2018 года Иван Борсук подписал контракт с 14-й ОМБр.
У воина остались жена и дочь.
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