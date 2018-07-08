Порошенко призвал Польшу пересмотреть положения закона об ИНП, касающиеся украинцев

"Мы против политизации чувствительных вопросов общего исторического прошлого".

Украина поддерживает инициативу о пересмотре изменений в польском законадательстве об Институте национальной памяти.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, находясь с визитом в польском селе Сагрынь, где принял участие в открытии Мемориала памяти украинцев, погибших от рук польской армии в 1944 году, передает сайт Главы государства.

"Мы поддерживаем инициативы по пересмотру изменений в польском законодательстве об Институте национальной памяти, и рассчитываем, что будет пересмотрено также положение, касающееся оценки украинцев", - заявил Президент.

Он отметил, что украинская сторона является сторонником профессионального диалога на уровне историков.

"Еще раз говорю, мы против политизации чувствительных вопросов общего исторического прошлого", - подчеркнул он.

Напомним, ранее польский Сейм отменил уголовную ответственность за обвинения поляков в преступлениях нацистов. Однако принятые изменения не касаются "украинских статей".