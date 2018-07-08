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Трамп едва ли пойдёт на уступки Путину по Украине, - Киселев В интервью UKRLIFE.TV известный роSSийский журналист и обозреватель Евгений Киселев рассказал о том, как РоSSия использовала ЧМ-2018 для улучшения имиджа, о том, почему Дональду Трампу будет сложно пойти на уступки Владимиру Путину относительно Украины на встрече в Хельсинки 16 июля. Развернутый прогноз по встрече Путина и Трампа считайте в статье Илии Кусы и Игоря Тышкевича Три основных сценария политического компромисса Трампа и Путина.

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